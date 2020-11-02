Ermenistan günler sonra açıkladı: 1. Ordu komutan yardımcısı Sarkisyan öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı ve sözde Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ile 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

DÜNYA Azerbaycan, Berde intikamını aldı: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Ölen askerler listesinde yayımlandı

Konuya ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmayan ve sessiz kalmayı tercih eden Ermenistan tarafı, Sarkisyan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni yöneticiler tarafından açıklanan ölen askerler listesinde Artur Sarkisyan'ın adına da yer verildi.

OYNAT 01:06 Azerbaycan ordusu, sivillere saldıran işgalci Ermenistan güçlerini SİHA'larla imha etti Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı operasyonda ilerleyiş devam ederken Ermenistan ordusu sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldıran işgalci Ermenistan güçlerine SİHA'lar ile karşılık verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde Ermenistan'a ait çok sayıda hedefin imha edildiği görülüyor. BiP'te paylaş

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