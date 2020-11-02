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Dünya Ermenistan günler sonra açıkladı 1 Ordu komutan yardımcısı Sarkisyan öldürüldü
ASYA

Ermenistan günler sonra açıkladı: 1. Ordu komutan yardımcısı Sarkisyan öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı ve sözde Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Bugüne kadar konuya ilişkin açıklama yapmayan Ermenistan, Sarkisyan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni yetkililer tarafından açıklanan ölen askerler listesinde Sarkisyan'ın ismine de yer verildi.

Haber Merkezi Diğer
Artur Sarkisyan
Artur Sarkisyan

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı ve sözde Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ile 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Azerbaycan, Berde intikamını aldı: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
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Azerbaycan, Berde intikamını aldı: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Ölen askerler listesinde yayımlandı

Konuya ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmayan ve sessiz kalmayı tercih eden Ermenistan tarafı, Sarkisyan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni yöneticiler tarafından açıklanan ölen askerler listesinde Artur Sarkisyan'ın adına da yer verildi.

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