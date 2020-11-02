Ermenistan günler sonra açıkladı: 1. Ordu komutan yardımcısı Sarkisyan öldürüldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı ve sözde Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Bugüne kadar konuya ilişkin açıklama yapmayan Ermenistan, Sarkisyan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni yetkililer tarafından açıklanan ölen askerler listesinde Sarkisyan'ın ismine de yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı ve sözde Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ile 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Ölen askerler listesinde yayımlandı
Konuya ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmayan ve sessiz kalmayı tercih eden Ermenistan tarafı, Sarkisyan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni yöneticiler tarafından açıklanan ölen askerler listesinde Artur Sarkisyan'ın adına da yer verildi.