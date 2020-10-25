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Dünya Ermenistan ile PKKnın Karabağ için kirli planı deşifre oldu Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler
ASYA

Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu

Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu: Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı surdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi. PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan ve PKK terör örgütünü işbirliği yaptığı toplantı fotoğrafı.
Ermenistan ve PKK terör örgütünü işbirliği yaptığı toplantı fotoğrafı.

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.


PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER


Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

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Karabağ'da Azerbaycan askeri tarafından sağ ele geçirilen işgalci Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin savaşmak için bölgeye getirildiğini itiraf etti. Ermenice bilmeyen gruplara 600 dolarlık ödeme yapıldığını belirten Ermeni asker, '10-15'er kişilik gruplara ayrılan bu paralı askerler yerel koşulları öğrenerek savaşa hazırlandılar' diye konuştu.


ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

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