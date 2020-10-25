Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu: Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı surdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi. PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Haber Merkezi 25 Ekim 2020, 19:39 Son Güncelleme: 25 Ekim 2020, 19:47 DHA