Ermenistan işgal altında tuttuğu dört köyü Azerbaycan'a iade etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon” başlıklı uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı kendilerine karşı silahlandırdığını belirterek, “Bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz. Bize karşı ciddi bir tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız” dedi.