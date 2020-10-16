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Dünya Ermenistan, Nahçıvandaki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi Anlaşma gereği saldırı Türkiyeye yapılmış sayılıyor
ASYA

Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi: Anlaşma gereği saldırı Türkiye'ye yapılmış sayılıyor

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Nahçıvan'a yapılan saldırı, geçmişte imzalanan garantörlük antlaşması hükmünce Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor.

Haber Merkezi AA
Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor.
Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor
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Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor

NAHÇIVAN'A YAPILAN SALDIRI TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ SAYILIYOR

İstiklal Savaşı döneminde, Atatürk'ün girişimiyle Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan'ın garantör ülkeleri oldu. Bu anlaşmadan sonra 13 Ekim'de Kars Anlaşması imzalandı ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özerk bir bölge olması teyit edildi.

Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askeri müdahale yetkisi vermekte.

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