İmhadan kurtuldular

Başta Rusya, Fransa ve ABD’nin baskısıyla ilan edilen ateşkes işgalci Ermenistan ordusunu toptan imha olmaktan kurtardı.
İŞTE İMHA BİLANÇOSU
27 Eylül’den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00’a kadar Ermenistan’ın 280’den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi, 60’dan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150’den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.
Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti. İstatistiklere göre düşmanın zırhlı araçlarının yüzde 67’sinin, hava savunma sistemlerinin yüzde 63’ünün ve askeri ulaşım ve altyapı birimlerinin yüzde 72’sinin imha edildiği belirtiliyor. Ermeni ordusunun asker kaybının 5 bine, yaralı sayısının ise 20 bine yaklaştığı ifade ediliyor.
KAÇAKLARIN SAYISI BİLİNMİYOR
Ordudaki kaçak ve firarilerin sayısı bilinmiyor. Tüm cephe boyunca askerlerin komutanlarından emir almadan geri çekildiği ifade ediliyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi’ne kaçışı önlemek için operasyonel tedbirler başlatma talimatı verdiği ifade ediliyor.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre ön saflarda casusluk, sindirme ve kargaşa gerekçesiyle 14 kişi tutuklandı. Bu verilerin de ortaya koyduğu ateşkes toptan imha olmak üzere olan Ermenistan ordusunu imha olmaktan kurtardı.