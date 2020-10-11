İmhadan kurtuldular

Ermeni ordusunun asker kaybının 5 bine, yaralı sayısının ise 20 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

Başta Rusya, Fransa ve ABD’nin baskısıyla ilan edilen ateşkes işgalci Ermenistan ordusunu toptan imha olmaktan kurtardı.

İŞTE İMHA BİLANÇOSU

27 Eylül’den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00’a kadar Ermenistan’ın 280’den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi, 60’dan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150’den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

OYNAT 00:36 Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor. BiP'te paylaş

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Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti. İstatistiklere göre düşmanın zırhlı araçlarının yüzde 67’sinin, hava savunma sistemlerinin yüzde 63’ünün ve askeri ulaşım ve altyapı birimlerinin yüzde 72’sinin imha edildiği belirtiliyor. Ermeni ordusunun asker kaybının 5 bine, yaralı sayısının ise 20 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

KAÇAKLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

Ordudaki kaçak ve firarilerin sayısı bilinmiyor. Tüm cephe boyunca askerlerin komutanlarından emir almadan geri çekildiği ifade ediliyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi’ne kaçışı önlemek için operasyonel tedbirler başlatma talimatı verdiği ifade ediliyor.

OYNAT 00:29 Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor. BiP'te paylaş

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14 KİŞİ TUTUKLANDI

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre ön saflarda casusluk, sindirme ve kargaşa gerekçesiyle 14 kişi tutuklandı. Bu verilerin de ortaya koyduğu ateşkes toptan imha olmak üzere olan Ermenistan ordusunu imha olmaktan kurtardı.

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