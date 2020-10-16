Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor
İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açtıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.