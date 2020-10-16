Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor
ASYA

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.

  • Açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açtıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü
DÜNYA
İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan'a darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü
DÜNYA
Ermenistan'a darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü

Cephede yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan ordusunun gözü döndü: Misket bombası ve fosfor gazını kullanıyorlar
DÜNYA
Cephede yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan ordusunun gözü döndü: Misket bombası ve fosfor gazını kullanıyorlar

Ermenistan askerlerindeki moral-motivasyon çöküntüsü kamerada: Ne diyebilirim ki öyle veya böyle bitecek
OYNAT 00:28
Ermenistan askerlerindeki moral-motivasyon çöküntüsü kamerada: Ne diyebilirim ki öyle veya böyle bitecek
Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta büyük darbe alan Ermenistan cephesinde karamsarlık hakim. Kameraya yansıyan görüntülerde Ermeni askerlerde moral motivasyon kaybı yaşandığı dikkat çekiyor.

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu
OYNAT 00:50
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
OYNAT 00:38
Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

Aliyev'den Rusya ve İran'a açık mesaj: Açarız sandığı, dökeriz pamuğu!
OYNAT 00:59
Aliyev'den Rusya ve İran'a açık mesaj: Açarız sandığı, dökeriz pamuğu!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan televizyon kalanı AZ TV'ye verdiği röportajda Karabağ'daki işgalcilere yönelik net ifadeler kullandı. Aliyev 'Rusya'nın Ermenistan'da 5 bin askeri var. Rusya ve İran Ermenistan'da sınır hizmeti görüyor. Ama bizim askerlerimiz arasında Türkiye askeri yok. Bizi kimse itham etmesin. 'Açarıq sandığı tökərik, pambığı!'' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Baldızı ile bacanağını öldüren katil, kan donduran detayları anlattı.
Sıfır otodabir ayıp daha

Sıfır otoda
bir 'ayıp' daha

Aracı iade edip parasını geri alacak.
S-400lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

İstanbul'dan atılıp Tokat'taki hedefi vuracak.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

Yeni istihdam<br>paketi geliyor

Yeni istihdam
paketi geliyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı.

Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da..
Trump'ın<br>gergin gecesi

Trump'ın
gergin gecesi

Sorular terletti: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim.
Ben bunları<br>hak etmedim

Ben bunları
hak etmedim

​Salça kazanı cinayetinde pes dedirten savunma.
Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon

Polis drone ile tespit edip harekete geçti.
Kritik atama

Kritik atama

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
Ekonomi

Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

'Ayıplı' çıkan sıfır otomobillere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, uzun süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.
Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış
Dünya

Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için Türkiye'nin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu durumdan rahatsız olan Batı, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten geri durmuyor. Son olarak Fransız haber sitesi France 24, Türkiye karşıtı yalan haber yaparak bir skandala daha imza attı. 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurdu.

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Gündem

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.