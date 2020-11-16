Ermenistan ordusundan alçak tuzak: Geri çekildiği bölgelere bırakıyor

Azerbaycan ordusu ile cephe hattında girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek geçtiğimiz günlerde imzalanan bildiri ile işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden geri çekilirken mayınlama yaptığı ortaya çıktı.

Bölgede mayın arama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

BİNLERCE MAYIN BULUNDU

Ermenistan ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme süreci devam ederken, Ulusal Mayın Eylem Ajansı şimdiden yaklaşık 1.500 çağrı geldi. Yapılan aramalarda, 526 patlamamış mühimmat, 4228 anti-tank mayını ve yaklaşık iki bin anti-personel mayın bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Mayınlamanın özellikle mezarlık yollarına yapılması dikkat çekti.

ÖZELLİKLE MEZARLIKLARA KOYMUŞLAR

Ermenistan ordusunun özellikle mezarlıklarda mayınlama yaptığı tespit edilirken askeri uzmanlar bu tür tuzaklamaların ileride Ermenilerin terk ettiği ev ve yerleşim yerlerinde de sıkça karşılaşılabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

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5 BİN KİŞİ EĞİTİLDİ

Azerbaycan ordusunda 5 binden fazla kişiye mayınlar konusunda eğitim verilirken, yetkililer işgalden kurtulan veya cephe bölgelerinde yaşayan vatandaşların tehlikeli bir cihaz görmeleri halinde bu bölgelerde hizmet veren ajans gruplarının yanı sıra 102 ve 112 servislerini de bilgilendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

OYNAT 00:40 Kelbecer'i terk eden Ermeniler evlerini ve eşyalarını yakmaya devam ediyor Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ile Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler evlerini, eşyalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Rus haber kanallarından yapılan videolu paylaşımda, Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve tahrip ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:54 Aliyev, kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC muhabirine batının iki yüzlülüğünü tane tane anlattı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC'ye röportaj verdi. BBC muhabirinin “Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz” sözlerini yanıtlayan Aliyev, “Julian Assange, gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere'de rehin tutuldu. O şimdi hapishanede. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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