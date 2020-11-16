Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan ordusundan alçak tuzak Geri çekildiği bölgelere bırakıyor
ASYA

​Ermenistan ordusundan alçak tuzak: Geri çekilirken binlerce mayın bıraktı

Ermenistan ordusundan alçak tuzak: Geri çekildiği bölgelere bırakıyor

Azerbaycan ordusunun tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan ordusu geri çekilirken de alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Özellikle mezarlıklar olmak üzere geri çekilmelerin yaşandığı yerleşim yerlerinde binlerce mayın tespit edildi. Uzmanlar ise Ermenilerin terk ettiği evlerde de bu tür tuzak ve sürprizlerle karşılaşılabileceğine ilişkin uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusu ile cephe hattında girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek geçtiğimiz günlerde imzalanan bildiri ile işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden geri çekilirken mayınlama yaptığı ortaya çıktı.

Bölgede mayın arama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

BİNLERCE MAYIN BULUNDU

Ermenistan ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme süreci devam ederken, Ulusal Mayın Eylem Ajansı şimdiden yaklaşık 1.500 çağrı geldi. Yapılan aramalarda, 526 patlamamış mühimmat, 4228 anti-tank mayını ve yaklaşık iki bin anti-personel mayın bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Mayınlamanın özellikle mezarlık yollarına yapılması dikkat çekti.

ÖZELLİKLE MEZARLIKLARA KOYMUŞLAR

Ermenistan ordusunun özellikle mezarlıklarda mayınlama yaptığı tespit edilirken askeri uzmanlar bu tür tuzaklamaların ileride Ermenilerin terk ettiği ev ve yerleşim yerlerinde de sıkça karşılaşılabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

5 BİN KİŞİ EĞİTİLDİ

Azerbaycan ordusunda 5 binden fazla kişiye mayınlar konusunda eğitim verilirken, yetkililer işgalden kurtulan veya cephe bölgelerinde yaşayan vatandaşların tehlikeli bir cihaz görmeleri halinde bu bölgelerde hizmet veren ajans gruplarının yanı sıra 102 ve 112 servislerini de bilgilendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Kelbecer'i terk eden Ermeniler evlerini ve eşyalarını yakmaya devam ediyor
OYNAT 00:40
Kelbecer'i terk eden Ermeniler evlerini ve eşyalarını yakmaya devam ediyor
Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ile Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler evlerini, eşyalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Rus haber kanallarından yapılan videolu paylaşımda, Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve tahrip ettiği görülüyor.

Aliyev, kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC muhabirine batının iki yüzlülüğünü tane tane anlattı
OYNAT 01:54
Aliyev, kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC muhabirine batının iki yüzlülüğünü tane tane anlattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC'ye röportaj verdi. BBC muhabirinin “Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz” sözlerini yanıtlayan Aliyev, “Julian Assange, gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere'de rehin tutuldu. O şimdi hapishanede. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok” ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Damladaki DNAdan iz sürülecek

Damladaki DNA'dan iz sürülecek

​Türk bilim insanlarından kaçak alkolden ölümleri bitirecek buluş.
Alçak tuzak!

Alçak tuzak!

​Ermenistan ordusu geri çekilirken bırakıyor.
Bir ilde200 kişi tespit edildi

Bir ilde
200 kişi tespit edildi

'Buradan çıkınca çok daha dikkatli olacağız'
Tehlike saçıyor

Tehlike saçıyor

​Filtresiz valfli maskelere yönelik hayati uyarı.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

​Bilgisayar oyunu yüzünden 13 yaşındaki arkadaşını çekiçle öldürdü.
Tokat'ta bulundu

Tokat'ta bulundu

​Piyasa değeri yaklaşık iki milyon lira.

Pendik'te kanlı pusu

Pendik'te kanlı pusu

Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar.

30 kilometrelik kovalamaca

30 kilometrelik kovalamaca

Şüpheli uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
Bosna'da halk <br>sandık başına gitti

Bosna'da halk
sandık başına gitti

​Srebrenitsa'nın yeni belediye başkanı Boşnak aday Aliya Tabakovic.
Misafirlerini gözetliyor!

Misafirlerini gözetliyor!

​Yemenli yetkiliden çarpıcı açıklamalar.
Uzlaşı çıkmadı

Uzlaşı çıkmadı

Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi.
Azerbaycan iyi <br>niyet gösterdi

Azerbaycan iyi
niyet gösterdi

Ermenilere 10 gün ek süre.
Hollanda'da ırkçılık <br>her yere yayılmış

Hollanda'da ırkçılık
her yere yayılmış

Vergiyi baskı aracı olarak kullanıyor.
Esed rejiminden<br>'geri dönüş' konferansı

Esed rejiminden
'geri dönüş' konferansı

​Türkiye'nin katılmadığı konferansa tepki yağdı.
Dünyanın en büyük <br>ticaret anlaşması

Dünyanın en büyük
ticaret anlaşması

​ABD ve Avrupa dışarıda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.