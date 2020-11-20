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Dünya Ermenistan ordusundan bir çarpıcı itiraf daha Yüzde 100ü yalandı
ASYA

​Ermenistan ordusundan görevli bir generalden daha çarpıcı itiraf: Yüzde 100'ü yalandı!

Ermenistan ordusundan bir çarpıcı itiraf daha: Yüzde 100'ü yalandı!

Cephe hattında Azerbaycan ile girdiği 44 günlük çatışmada ağır yenilgiye uğrayarak işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu içeriden de dağılmaya başladı. Savaş esnasında cephe hattından 10 binden fazla askerin kaçtığını itiraf eden Tümgeneral Levon Stepanyan'ın ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hagopyan ise çatışmalar sürerken ortaya atılan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve askeri heyet.
Foto/arşiv: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve askeri heyet.

Azerbaycan ile girdikleri çatışmalar sonrası tarihi kayıpla işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası da kesilmiyor.

Ağır mağlubiyetin ardından çok sayıda istifanın yaşandığı Ermenistan ordusunda görevi bırakan isimlerden biri ise Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hagopyan oldu.

İstifa nedenlerini açıklayan Hagopyan çok çarpıcı bir itirafta da bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hagopyan

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Sputnik Ermenistan'a konuşan ve 5 Ekim'de istifa etmeye karar verdiğini belirten Hagopyan bu kararın gerekçesi olarak ise Başbakan'ın Karabağ'dan Erivan'a dönmesi ve "duvarın dibinde ağlayanlar" meselesini çözmesi için asker çağırması olarak ifade etti.

YÜZDE 100'Ü YALANDI

44 gün süren savaşta yayılan yalanların ülkeyi derin bir krize sürüklediğini de kaydeden Hagopyan, 'Ermenistan Savunma Bakanlığı bilgi merkezinin görevlerinden birinin de düşmanın kafasını karıştırmak olduğunu ve bu süreçte ortaya atılan iddialarda kullanılacak yalanların yüzde 30'u geçmemesi gerektiğini kaydederken, bu işlemin bahsedilen çerçevede olmadığını yalanların yüzde 100'e ulaştığını bunun da ülkede krize yol açtığını belirtti.

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