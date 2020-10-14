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Dünya Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi
ASYA

Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemini Azerbaycan ordusu imha etti

Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi

Ateşkes ihlali yaparak sivillere saldıran Ermenistan ordusuna ait Kelbecer’e konuşlandırılan ve sivil halkı hedef alan ateşlemeye hazır balistik füze sistemi Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi. Ermenistan ordusunun ateşkes kararı sonrasında düzenlediği saldırılarda bu zamana kadar 41 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

Bakanlık açıklamasında “Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı.

  • Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

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