Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

Bakanlık açıklamasında “Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı.

Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:44 Azerbaycan ordusundan söylentilere son verecek paylaşım: Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı! Azerbaycan ordusu, Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' söylemine, Hadrut merkezden video ile cevap verdi. Azerbaycan askeri, 'Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı. Yaşasın Azerbaycan!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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