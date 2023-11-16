|
Dünya

Ermenistan Rusya'dan giderek uzaklaşıyor: Paşinyan'dan 'Başka ortaklar arıyoruz' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün ülkesinin güvenlik sorunlarına gerekli duyarlılığı göstermediğini belirterek, "Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz" dedi.

08:08 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Ermenistan Parlamentosunda konuşan başbakan Nikol Paşinyan, KGAÖ zirvelerine katılmama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.


KGAÖ'nün, Ermenistan'ın güvenliğine yönelik sorumluklarını yerine getirmediğini anlatan Paşinyan, "Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Toplumumuz neden her seferinde KGAÖ'ye gidip aynı şeyleri tekrar ettiğimizi, cevap alamadan döndüğümüzü anlamıyor. Sonra yine gidiyoruz ve hiçbir cevap alamadan tekrar geri dönüyoruz" diye konuştu.


Paşinyan, Ermenistan'ın görüşmeleri reddetmediğini ancak "belirli gerekçelerden" ötürü KGAÖ etkinliklerine katılmama kararı aldığını söyledi.


Ermenistan'ın artık güvenlik alanında yeni ortaklar arayışına girdiğini belirten Paşinyan, “Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz. Bu bizim politikamız. Stratejik olarak, KGAÖ’den çıkma kararı almadığımız için politikamızda bir değişiklikle ilgili duyurumuz da olmayacak” dedi.


Ne olmuştu?


Ermenistan Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Paşinyan'ın 23 Kasım'da Belarus'ta düzenlenecek KGAÖ zirvesine katılamayacağı bildirilmişti.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu karardan ötürü "üzüntü" duyduklarını söylemişti.

#Ermenistan
#KGAÖ
#Nikol Paşinyan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yusuf Tekin son dakika olarak duyurdu: Ara tatil sonrasına dikkat! Seçmeli ders bölümü güncellendi!