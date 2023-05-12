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Dünya

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu. Ermenistan'ın bir kez daha provokasyonda bulunarak durumu yeniden gerginleştirdiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda personel ve teçhizat kaybının bulunmadığı ifade edildi.

13:40 . 12/05/2023 Cuma
AA
Ermenistan sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı.

Ermenistan sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.


Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.


Ermenistan'ın bir kez daha provokasyonda bulunarak durumu yeniden gerginleştirdiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda personel ve teçhizat kaybının bulunmadığı ifade edildi.


Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.




#Azerbaycan
#Ermenistan
#İHA
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