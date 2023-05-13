Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu. Ermenistan'ın bir kez daha provokasyonda bulunarak durumu yeniden gerginleştirdiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda personel ve teçhizat kaybının bulunmadığı ifade edildi.