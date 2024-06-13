Ermenistan yine ateşle oynuyor: Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.