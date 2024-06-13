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Dünya

Ermenistan yine ateşle oynuyor: Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıların gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde ve köylere yapıldığı belirtilirken, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.

23:03 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:15 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.05'ten 17.50'ye kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Havuş, Ordubat ilinin Nürgüt, Şahbuz ilinin Güney Kışlak köyleri istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Açılan ateşlere karşılık verildi

Yerel saatle 19.50'de ise Babek ilinin Yukarı Buzgov köyü istikametindeki mevzilere ateş edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.



#Ermenistan
#Nahçıvan
#Azerbaycan
#Mevzi
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