Ermenistan'a darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri katletmesiyle başlayan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle ağır darbe vurduğu Ermenistan ordusunu, çok sayıda yerleşim biriminden temizlemişti. Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları devam etmişti. Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan güçleri, Ermenistan ordusuna bir darbe daha vurdu.

Albay Vahagn Asatryan

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'Ulusal kahraman' unvanı verecek

Resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.

OYNAT 00:44 Azerbaycan ordusundan söylentilere son verecek paylaşım: Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı! Azerbaycan ordusu, Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' söylemine, Hadrut merkezden video ile cevap verdi. Azerbaycan askeri, 'Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı. Yaşasın Azerbaycan!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Paralı askerler topluyor

27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladığı ortaya çıkmıştı.