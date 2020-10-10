Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova’da yapılan görüşme öncesi ulusal seslendi. Ermenistan’ı son kez uyardığını dile getiren Aliyev, “Tarihi şansı kaçırmasınlar, sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak” dedi. Azerbaycan’ın kan dökülmesinden yana olmadığını, sulh yolunu tercih ettiğini dile getiren Aliyev, “Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:43 İlham Aliyev'den tarihi rest: Ermenistan diz çökmüştür, topraklarımızı geri alacağız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız' dedi. BiP'te paylaş

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KİME YALVARIRSAN YALVAR

Aliyev, “Kime yalvarırsan yalvar. Kimin ayaklarının altına yıkılırsan yıkıl, kimin tabanlarını yalarsan yala... Biz hak yolundayız, galip geliyoruz, biz kendi topraklarımızı geri alacağız” diye konuştu. Aliyev, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından şu ifadelere yer verdi: Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.

OYNAT 05:29 Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat ikinci haftasına girdi. Azerbaycan ordusu birden çok cephede hızlı ilerleme kaydederken, Ermenistan ağır kayıplar verdi. Batı ve Rusya'nın askeri ve siyasi desteğini arkasına alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Dağlık Karabağ konusunda tavizler verebileceğini açıklayan Ermenistan'a Azerbaycan, 'İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekilin' yanıtını verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekata devam ediyor. Tahkimatları yerle bir olan Ermenistan önümüzdeki günlerde 'teslim bayrağını' çekebilir.

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BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR

Düşmanın elinde tek bir tane bile Azerbaycanlı silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

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ERMENİSTAN ACİZDİR

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.”

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