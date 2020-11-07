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Dünya Ermenistana tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveçten geri adım
ASYA

Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi. Norveç hükümetinin yeni açıklamasında, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalardan etkilenen her iki tarafın sivilleri için 1,5 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman açıklama yaptı.
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman açıklama yaptı.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2 Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi. Çorman, "Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı' belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım." dedi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
OYNAT 00:39
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi. Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.


Ermenistan'ın saldırılarına 92 sivil ölmüştü

Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım sağlanacağı belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

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