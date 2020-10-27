Ermenistan'a üst düzey darbe: Sözde savunma bakanı yaralandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkese rağmen, özellikle güney cephesinde çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Ermenistan her cephede ağır kayıplar verirken, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan yaralandı.
YERİNE ARZUMANYAN ATANDI
Dağlık Karabağ'ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan, "Celal Harutyunyan'ın askeri cephede yaralanması nedeniyle şu an görev değişikli zorunlu oldu. Şu anda daha fazla yoruma gerek yok" diye konuştu.
Azerbaycan ordusunun saldırısında yaralanan Celal Harutyunyan'ın yerine Mikael Arzumanyan atandı.
DAĞLIK KARABAĞ'DA SON DURUM NE?
Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.
Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.
KURMAY BAŞKANI DA ÖLDÜ
Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.
ÇOK SAYIDA ARAÇ VE ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.