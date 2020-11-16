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Dünya Ermenistanda asker aileleri Savunma Bakanlığını bastı Çocuklarımız nerede?
ASYA

Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşması sonrasında Ermenistan'da öfke dinmiyor. Anlaşma tarihinden bu yana çok sayıda protestoya sahne olan Erivan'da bu kez de asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı. Bakanlığa gelen anne ve babalar "Evlatlarımız nerede", "Çocuklarımız geri getirin" sloganları attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileler Savunma Bakanlığı önünde toplandı.
Aileler Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan anlaşmanın ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından öfkenin dinmediği Ermenistan'da kayıp askerlerin aileleri Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

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EVLATLARIMIZ NEREDE?

Bakanlığa gelen anne ve babalar "Evlatlarımız nerede", "Çocuklarımız geri getirin" sloganları attı.

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ÖFKE DİNMİYOR

Ermenistan halkının hükümete öfkesi dinmiyor. Önceki gün de Başbakan Nikol Paşinyan'ın suikast girişimine maruz kaldığı bildirilmişti.

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