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Dünya Ermenistanda öfke büyüyor Meclis başkanını linç ettiler
ASYA

Ermenistan’da öfke büyüyor: Meclis başkanını linç ettiler

Azerbaycan'ın zaferi sebebiyle Ermenistan'da öfke büyüyor. Son olarak Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.

Haber Merkezi İHA
Mirzoyan lince uğradı.
Mirzoyan lince uğradı.

Azerbaycan zaferi kutlarken, Ermenistan'da mağlubiyet öfkesi büyüyor. Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerine ilişkin açıklamasının ardından Erivan’da bazı gruplar sokaklara inip Meclis binası ve Başbakanlık ofisini bastı.

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ARABASINDAN ÇIKAIRP DARP ETTİLER

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç edildi. Protestocular Mirzoyan’ı arabasından çıkarıp darp etti.

Karabağ anlaşması sonrası öfkeli kalabalık, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı tekme tokat dövdü
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Karabağ anlaşması sonrası öfkeli kalabalık, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı tekme tokat dövdü
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasının ardından başkent Erivan'da protesto gösterileri başladı. Öfkeli Ermeniler, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'ı tekme tokat dövdü.


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KORUMALARI ENGELLEYEMEDİ

Mirzoyan’ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği belirtildi. Öfkeli kalabalık tarafından hakarete de uğrayan Mirzoyan, durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
Mirzoyan’ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğruladı. Mirzoyan’ın hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Paşinyan'ın konutunu basan eylemciler saat ve mücevherleri yağmaladı
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Paşinyan'ın konutunu basan eylemciler saat ve mücevherleri yağmaladı
Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından Nikol Paşinyan'ın evini basan eylemciler, Ermenistan başbakanına ait mücevherleri ve saatleri görüntüledi. Göstericilerin, saatleri kollarına taktığı görüldü.

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Yenilgiyi kabul eden Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı: Bölgeden silah sesleri yükseliyor
Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan'da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor. Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.


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