Ermenistan’da öfke büyüyor: Meclis başkanını linç ettiler

Gündem

Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti: Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunda Köksal’ın kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği kaydedildi.