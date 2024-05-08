Ermenistan'da Paşinyan ve din adamları arasında kriz

ile Azerbaycan arasında nihai barışa ulaşma çabaları çerçevesin de sınır belirleme müzakereleri ve sahadaki bazı çalışmalar devam ederken, Paşinyan yönetimine kilise çevrelerinden de yoğun muhalefet yapılıyor.

ile Azerbaycan arasında nihai barışa ulaşma çabaları çerçevesin de sınır belirleme müzakereleri ve sahadaki bazı çalışmalar devam ederken, Paşinyan yönetimine kilise çevrelerinden de yoğun muhalefet yapılıyor.

Ermeni Apostolik Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve sabah saatlerinde de Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlattı.

Paşinyan, dün yaptığı basın toplantısında, önde gelen isimlerini "yalancılık ve sahtekarlıkla" suçladığı Kilisenin başı Katolikos II. Garegin'e de mesaj vererek, "Bu sürecin liderinin Tüm Ermeniler Katolikosu olduğu, en çok faydalanacak olanın da (muhalefet lideri) Robert Koçaryan olduğu açıktır." dedi.