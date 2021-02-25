Ermenistan'daki olaylarla ilgili Rusya'dan ilk açıklama: Endişeyle takip ediyoruz
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" ifadelerini kullandı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparak, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" ifadelerini kullandı.