Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan 15 esiri iade etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a takdim ettiği bildirildi.

15 Ermenistan vatandaşı iade edildi

Azerbaycan tarafının da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade ettiği belirtildi.

Gürcistan'a teşekkür

İade işleminin Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Azerbaycan'ın gözaltındaki 15 Ermeni vatandaşını serbest bırakmasını ve onların Ermenistan'da ailelerine dönmesini memnuniyetle karşılıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a mayın arındırmayı kolaylaştıracak ve gelecekteki kayıpları önleyecek önemli bilgileri sağlama kararından da memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Ermenistan yine ateşle oynuyor: Azerbaycan mevzilerine ikinci kez ateş açtılar

DÜNYA Azerbaycan askerleri, sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı