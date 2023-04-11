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Dünya

Ermenistan'dan alçak saldırı: Azerbaycan ordusunda şehit ve yaralılar var

İkinci Karabağ Savaşı'nda ağır yenilgi alan Ermenistan, yaklaşık üç yıl sonra alçak saldırıyla Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldı. Ermenistan ordusunun ateşi sonucu Azerbaycan askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu kaydedilirken, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.

19:37 . 11/04/2023 Salı
AA
Ermenistan askerleri Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. (Arşiv)

Ermenistan askerleri Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. (Arşiv)

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunda şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Şehit ve yaralılar var

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu Azerbaycan askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Şehit ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilemezken Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.



#Azerbaycan
#çatışma
#Ermenistan
#şehit
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