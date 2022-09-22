Dünya Ermenistandan Azerbaycana yine provokasyon ateşi
ASYA

Ermenistan’dan Azerbaycan’a yine provokasyon ateşi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Kelbecer istikametinde bulunan Azerbaycan birliklerine ağır silahlar ve havan toplarıyla ateş açtığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ermenistan’dan Azerbaycan’a yine provokasyon ateşi
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül’de yaşanan çatışmaların ardından tekrar provokasyonda bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saat 02.00 sıralarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Kelbecer ili istikametinde yeni bir provokasyonda bulunduğu bildirildi.

Ayrıca Ermeni sabotaj gruplarının söz konusu bölgelerdeki vadilerin oyuklarını kazarak Azerbaycan birliklerine saldırmaya çalıştığı ve alınan önlemler sonucunda karşı tarafın geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bakanlık, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim


Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmayla başlamıştı. Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı’ndan sonraki en büyük çatışmada Azerbaycan ile Ermenistan’ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti.


  • Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıklarken Ermenistan da ölen ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

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