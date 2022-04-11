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Dünya Ermenistandan normalleşmeye evet Erivan 5 ilkeyi kabul etti
ASYA

Ermenistan’dan normalleşmeye ‘evet’: Erivan 5 ilkeyi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi. 5 madde şu şekilde: 1) İki devletin birbirlerinin egemenliğini tanıması. 2) Toprak iddiasında bulunmamaları. 3) Birbirlerinin güvenliğini tehdit etmemeleri. 4) Sınırların belirlenmesi. 5) Ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan’dan normalleşmeye ‘evet’: Erivan 5 ilkeyi kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sunulan 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Aliyev-Paşinyan
Aliyev-Paşinyan

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan’a, “devletlerin birbirlerinin egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması”, “devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi”, “birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten ve BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak”, “sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması” ve “ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği” maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.

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