Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak

Ermenistan, Türk yapımı ürünlerinin ithal edilmesini yasaklama kararı aldı. Karar, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisi tarafından duyurulurken, yasağın geçici olduğu ifade edildi.

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Ermenistan Halk Radyosu’nun haberine göre, başbakan yardımcısının ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türk menşeli ürünlerle ilgili getirilen yasağın güvenlik için alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yasak, Türkiye'nin devlet hazinesine mali akışı durdururken, aynı zamanda düşman bir ülkeden nihai mal ithalatı yoluyla olası tehlikelerin sızmasını da engelliyor” denildi.