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Dünya Ermenistandan Türk ürünlerinin ithalatına yasak
ASYA

Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisi, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk ürünlerinin ithalatının geçiçi olarak yasaklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan
Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan

Ermenistan, Türk yapımı ürünlerinin ithal edilmesini yasaklama kararı aldı. Karar, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisi tarafından duyurulurken, yasağın geçici olduğu ifade edildi.

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Ermenistan Halk Radyosu’nun haberine göre, başbakan yardımcısının ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türk menşeli ürünlerle ilgili getirilen yasağın güvenlik için alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yasak, Türkiye'nin devlet hazinesine mali akışı durdururken, aynı zamanda düşman bir ülkeden nihai mal ithalatı yoluyla olası tehlikelerin sızmasını da engelliyor” denildi.

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