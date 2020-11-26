Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi

Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını alma girişimi karşısında hezimete uğrayan Ermenistan cephesinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

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Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermenistan’ın eski Başbakanı Hrant Bagratyan, “Savaş sonunda ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Ermenistan yenildi, bu bir sır değil. Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

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Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgisinin Erivan yönetiminin son yıllardaki hatalı dış politikasından kaynaklandığını öne süren eski başbakan, "Ermenistan kendi ilan ettiği ‘Karabağ Cumhuriyetinin’ bağımsızlığını tanımadı, bu açıkça ciddi bir hata. Erivan burayı tanısaydı diğer ülkeler de aynısını yapacaktı. Başbakan Paşinyan'ın bunu yapacak cesareti yoktu” ifadelerini kullandı.

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