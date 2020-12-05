Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi savaşa sokmakta başarısız olduk

Azerbaycanlı baba, Karabağ'dan dönen oğlunu sırtında taşıdı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 gün içinde Ermenistan ordusu karşısında tarihi bir zafer elde etmişti. Azerbaycanlı bir baba, Karabağ'daki savaştan dönen oğlunu, sırtına alarak gözyaşları içinde evin içine kadar taşıdı. O görüntüler duygusal anlar yaşattı.