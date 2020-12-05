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Dünya Ermenistanın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan Türkiyeyi savaşa sokmakta başarısız olduk
ASYA

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi savaşa sokmakta başarısız olduk

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Paşinyan yönetimine dair yaptığı açıklamada, “Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı ancak başaramadı. Yapılanlarla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırıldı” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Robert Koçaryan
Robert Koçaryan

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde tarihi bir zafer elde etmişti.

Karabağ’daki savaşın sona ermesiyle birlikte, Ermenistan tarafından itiraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a yönelik eleştiriler yönelttiği açıklamalarında, Türkiye’nin kışkırtmalarla savaşa sokulmak istendiğini söyledi.

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Koçaryan, Ermeni yöneticilerin savaşın başlaması için ‘tüm imkanları’ sunduğunu belirterek, "Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Yaptıklarıyla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırdılar" ifadelerini kullandı.

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