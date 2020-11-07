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Dünya Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı İşgal altındaki topraklara yerleştirilecek kişilerin isim listesi
ASYA

Ermenistan'ın işgal ettiği kentte ele geçirildi: Ermeni asıllı Suriyelilere ilişkin isim listesi

Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı: İşgal altındaki topraklara yerleştirilecek kişilerin isim listesi

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada çok sayıda isim listesi ele geçirildi. Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yer aldığı listede bulunan kişilerin, işgal altındaki topraklara yerleştirilmesi için Ermenistan hükümetinin hazırlık yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

LİSTE BULUNDU

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

Ermeni asıllı Suriyelilere ilişkin isim listesi.

YASA DIŞI YERLEŞİM

Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

Kişilerin pasaport fotokopileri de ele geçirildi.
Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı.
Ermeni asıllı Suriyelilere ilişkin isim listesi.

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