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Dünya Ersin Tatar yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı görevine başladı
ASYA

Ersin Tatar yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı görevine başladı

KKTC'de 18 ekimde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tatar, 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan yemin törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı. 17.00'da Cumhurbaşkanlığı devir töreni yapılacak ve Mustafa Akıncı'dan görevi teslim alacak.

Haber Merkezi DHA
Ersin Tatar görevine başladı.
Ersin Tatar görevine başladı.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, bugün yemin ederek resmen görevine başladı.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Ekim'de yapılan seçiminde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

DHA

Ülkede pazar günü düzenlenen seçimde 5'inci cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Cumhurbaşkanlığı Andı' nı okuyarak yemin etti. Tatar, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan görevi teslim almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçecek. Cumhurbaşkanlığı'nda ise 17.00'de devir teslim töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de.


KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şu şekilde:

  • "Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

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