Ersin Tatar yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı görevine başladı KKTC'de 18 ekimde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tatar, 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan yemin törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı. 17.00'da Cumhurbaşkanlığı devir töreni yapılacak ve Mustafa Akıncı'dan görevi teslim alacak.

Haber Merkezi 23 Ekim 2020, 15:15 Son Güncelleme: 23 Ekim 2020, 16:03 DHA