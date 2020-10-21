Ersin Tatar'dan müzakere mesajı: KKTC'ye dayatılanlara müsaade etmeyiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti. "Müzakere masasından kaçmayız biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkünün de beklentileri vardır.

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"Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz"

Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsaade etmeyiz" dedi.

"Müzakere masasında ezik olmayacağız"

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:39 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mazbatası teslim edildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı. Salgın koşulları da dikkate alınarak düzenlenen törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve salgın koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkürlerini iletti. Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 yıl sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını diledi. BiP'te paylaş

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Cuma günü yemin edecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, cuma günü Cumhuriyet Meclis’inde ant içecek. Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15:00’te başlayacak. Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılması bekleniyor.

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OYNAT 02:04 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan Ersin Tatar oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım' diye konuştu. BiP'te paylaş

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