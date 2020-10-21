Ersin Tatar'dan müzakere mesajı: KKTC'ye dayatılanlara müsaade etmeyiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler konusunda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti. "Müzakere masasından kaçmayız biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkünün de beklentileri vardır.
"Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz"
Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsaade etmeyiz" dedi.
"Müzakere masasında ezik olmayacağız"
Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.
Cuma günü yemin edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, cuma günü Cumhuriyet Meclis’inde ant içecek. Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15:00’te başlayacak. Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılması bekleniyor.