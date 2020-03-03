Dünya Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı Bir uçak düşürülünce diğeri aceleyle üssüne geri döndü
BAHAR KALKANI HAREKATI

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı!

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı: Bir uçak düşürülünce diğeri aceleyle üssüne geri döndü

Türk F16'sının, Beşşar Esed rejimine ait bir uçağı düşürmesi, havadaki diğer rejim uçağının aceleyle üssüne dönmesine neden oldu. Kule ile rejim pilotu arasında yaşanan telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Kule, Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aradı. Uçağın pilotu, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenleyen Esed rejimine ait bir uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmelerine ulaştı.

Kayıtlara göre, rejim uçağının vurulmasından hemen sonra rejimin kontrol kulesindeki telsizci, uçağı aramaya başladı.

  • Uçağı, Şahin 12 koduyla anons ederek pilota ulaşmaya çalışan rejim telsizcisinin hemen ardından, aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Allah'u Ekber, arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı. Makineli tüfek bulunan uçağa roket isabet etti" bilgisini verdi.

Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib ilçesi semalarında olan Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuldu.

  • Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, hemen üssüne döndü.

Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken, saldırılara Rus savaş uçakları devam etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" bilgisi paylaşılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rejime ait bir savaş uçağı daha düşürüldü
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rejime ait bir savaş uçağı daha düşürüldü

Bakanlık, 1 Mart'ta da "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklaması yapmıştı. Böylece bugünkü, düşürülen 3. rejim uçağı oldu.

Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü
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Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Sınır ihlali yapan rejime ait 2 adet savaş uçağı Türk F-16'ları tarafından düşürüldü

Bahar Kalkanı Harekatı

  • Beşşar Esed rejimi, Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan TSK mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.
  • TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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SİHA'lar Suriye'de 10 hedefi daha yok etti
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed rejimine ağır darbeler vurulmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı yeni görüntülerde SİHA'lar Suriye sınırları içerisinde rejime ait 10 ayrı hedefi imha ediyor.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

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