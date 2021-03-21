Dünya Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlibdeki hastaneye saldırı Biri çocuk 7 sivil öldü
ASYA

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlib'deki hastaneye saldırı: Biri çocuk 7 sivil öldü

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda biri çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Layis, 4’ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, beşi sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı.

Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.


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