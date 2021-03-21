Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan İdlib'deki hastaneye saldırı: Biri çocuk 7 sivil öldü Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda biri çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil ise yaralandı.

Haber Merkezi 21 Mart 2021, 13:06 Son Güncelleme: 21 Mart 2021, 14:53 AA