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Dünya

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: Üç sivil hayatını kaybetti

Suriye'de halkına kan kusturan Esed rejimine bağlı ordu güçleri İdlib'de yine sivilleri hedef aldı. Suriye ordusunun kent merkezine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırması sonucu üç sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

23:26 . 6/10/2023 Cuma
AA
Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda üç sivil öldü.

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda üç sivil öldü.

Suriye ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinin merkezine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusu, İdlib kent merkezindeki Dubayt, Sevre ile Yeni Mahalle bölgelerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca, Lazkiye'deki Hımeymim havalimanından kalkan iki Rus savaş uçağı, kentin batısındaki Arap Sait bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Bugün Suriye ordusu ile destekçisi Rusya'nın İdlib ve Halep kırsalına düzenlediği kara ve hava saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 36'ya yükseldi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.




#İdlib
#sivil
#Suriye Ordusu
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