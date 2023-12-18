Esir İsraillinin annesi açlık grevine başladı

İsrail merkezli haber sitesi Ynet’in haberine göre, Gazze’de tutulan bir esirin annesi, 32 yaşındaki oğlunun dönüşüne kadar açlık grevine başladı. Oksana Lubnov, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde yanlışlıkla üç esiri vurarak öldürdüğünü öğrendikten sonra böyle bir eylemde bulunmaya karar verdiğini söyledi. Lubnov, Ynet’e “Öncenki gün olanlar, onların geri gelmeleri için hiçbir şey yapılmadığını anlamamı sağladı. Her gün sadece ceset alıyoruz, hiç umudum yok” sözleriyle işgalci İsrail hükümetine duyduğu güvensizliği dile getirdi. Haberde, Alex Lubnov’un 7 Ekim’de esir alınan yaklaşık 240 kişiden biri olduğu belirtildi. İsrailli esirlerin aileleri önceki gün yaptıkları açıklamada, İsrail hükümetinin yeniden esir değiş tokuşuna başlayana kadar açlık grevine gideceklerini açıklamıştı. Öte yandan rehine aileleri ve destekçileri Cumartesi gecesi Tel-Aviv’de hükümeti protesto ederek biran önce esir takası görüşmelerine başlanmasını ve