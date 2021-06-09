Eski ABD Başkanı Trump'tan Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrik: Başka ülkeler de Twitter ve Facebook’u yasaklamalı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik etti. "Başkanlarını yasakladıkları için Twitter'ı yasaklayan Nijerya ülkesini tebrik ederim diyen Trump "Özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı - tüm sesler duyulmalı" dedi. Twitter geçtiğimiz günlerde Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin hesabını askıya almıştı.





Haber Merkezi 09 Haziran 2021, 12:11 Son Güncelleme: 09 Haziran 2021, 12:16 Diğer