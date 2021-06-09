Dünya Eski ABD Başkanı Trumptan Twitterı yasaklayan Nijeryaya tebrik Başka ülkeler de Twitter ve Facebooku yasaklamalı
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Trump'tan Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrik: Başka ülkeler de Twitter ve Facebook’u yasaklamalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik etti. "Başkanlarını yasakladıkları için Twitter'ı yasaklayan Nijerya ülkesini tebrik ederim diyen Trump "Özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı - tüm sesler duyulmalı" dedi. Twitter geçtiğimiz günlerde Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin hesabını askıya almıştı.

Haber Merkezi Diğer
Eski ABD Başkanı Trumptan Twitterı yasaklayan Nijeryaya tebrik: Başka ülkeler de Twitter ve Facebook’u yasaklamalı
Trump Twitter tarafından sansüre maruz kalmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik etti.

NİJERYA DEVLET BAŞKANININ DA HESABI ASKIYA ALINDI

Twitter geçtiğimiz günlerde Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin hesabını askıya almıştı.

Trump Nijerya'yı sosyal medya platformunun kullanımını yasakladığı için övdü.

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TWİTTER VE FACEBOOK YASAKLANMALI

"Başkanlarını yasakladıkları için Twitter'ı yasaklayan Nijerya ülkesini tebrik ederim diyen Trump "Özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı - tüm sesler duyulmalı" dedi.

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