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Dünya

Eski Avusturyalı bakan: Türkiye gaz ve enerji merkezi

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'nin halihazırda gaz ve enerji merkezi olduğunu belirtti. Kneissl, Türkiye'nin coğrafi pozisyonu göz önüne alındığında dünya için bir geçit noktası olduğunu söyledi.

15:42 . 27/03/2023 Pazartesi
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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı
Karin Kneissl
, İstanbul'da Nişantaşı Üniversitesinin NeoTech Kampüsü'nde düzenlenen
"Geleceğin Enerji Merkezi Türkiye"
konulu panelde konuştu.

"Harici Medya" tarafından düzenlenen panelde, Kneissl'in yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Maltepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Ünal sunum yaptı.

Kneissl, burada yaptığı konuşmada,
"Türkiye, halihazırda gaz ve enerji merkezi."
diyerek Rusya-Türkiye arasındaki gaz işbirliğine işaret etti.

"Türkiye geçit noktası"

Alman İmparatorluğunun kurucusu ve ilk Şansölyesi​​​​​​​ Otto von Bismarck'ın "coğrafyanın tarihte önemli bir faktör" ifadesine atıfta bulunan Kneissl, Türkiye'nin coğrafi pozisyonu göz önüne alındığında dünya için bir geçit noktası olduğunu belirtti.

"İster bu gemi geçişi, ister buğday geçişi, ister petrol, ister doğal gaz olsun bu her zaman coğrafyayla alakalı."
diyen Kneissl, "Coğrafyayı değiştiremezsiniz, ekonomiyi de değiştiremiyorsunuz o zaman." değerlendirmesinde bulundu.

Kneissl, bunların hepsinin enerji piyasalarının çok kutupluluğunun geleceği ele alındığında önemli olduğunun altını çizdi.

Verdiği derslere değinen Kneissl, "Öğrencilerime 'Bir gözlük takın ve bu gözlüklerle petrol, doğal gaz enerji piyasası olarak bakın.' demiştim. Ondan sonra koalisyonları, çatışmaları farklı şekilde algılarsınız." diye konuştu.



#Karin Kneissl
#Türkiye
#Avusturya
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