Eski Avusturyalı bakan: Türkiye gaz ve enerji merkezi

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl
"Harici Medya" tarafından düzenlenen panelde, Kneissl'in yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Maltepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Ünal sunum yaptı.
"Türkiye geçit noktası"
Alman İmparatorluğunun kurucusu ve ilk Şansölyesi Otto von Bismarck'ın "coğrafyanın tarihte önemli bir faktör" ifadesine atıfta bulunan Kneissl, Türkiye'nin coğrafi pozisyonu göz önüne alındığında dünya için bir geçit noktası olduğunu belirtti.
Kneissl, bunların hepsinin enerji piyasalarının çok kutupluluğunun geleceği ele alındığında önemli olduğunun altını çizdi.
Verdiği derslere değinen Kneissl, "Öğrencilerime 'Bir gözlük takın ve bu gözlüklerle petrol, doğal gaz enerji piyasası olarak bakın.' demiştim. Ondan sonra koalisyonları, çatışmaları farklı şekilde algılarsınız." diye konuştu.