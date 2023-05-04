Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evine polis baskını: Aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla arandı

Jair Bolsonaro
Başkent Brasilia'da, Bolsonaro'nun evine baskın yapan polis, Kovid-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.
Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullandı.
Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, Kovid-19'un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.