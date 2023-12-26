Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz: Hamas'a karşı savaşı kaybettik

Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail meclisi Knesset'te yaptığı konuşmasını keserek protesto etti. "Şimdi, şimdi, şimdi" ifadeleriyle sözü kesilen katil İsrail'in başbakanı Netenyahu "Devam etmemiz gerekiyor" cevabını verdi. Meclis koltuklarına ise İsrailli esirlerin ve ölen İsrail askerlerinin fotoğraflarının koyulduğu görüldü.