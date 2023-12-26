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Dünya

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz: Hamas'a karşı savaşı kaybettik

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, terör devleti İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ifade etti. Halutz, İsrail'in kazanması için Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

19:01 - 26/12/2023 вторник
AA
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Dan Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

"Hamas'a karşı savaşı kaybettik"

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Erken seçim kesin gibi: Gazze Kasabı gidici

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.



#İsrail
#Hamas
#Dan Halutz
#Gazze
#Binyamin Netanyahu
2 часа(ов) назад
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