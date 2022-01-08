Dünya Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimova devlete ihanet suçundan gözaltı
ASYA

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov'a 'devlete ihanet' suçundan gözaltı

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un 'devlete ihanet' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimova devlete ihanet suçundan gözaltı
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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016’da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı.

  • Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
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