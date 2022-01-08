Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov'a 'devlete ihanet' suçundan gözaltı

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly TVNET'e konuştu: Tek amaç kaos yaratmak

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki olaylara ilişkin TVNET ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çok üzücü durumların yaşandığını ifade eden Saparbekuly, 'Güvenlik güçlerimiz öldürüldü, çırılçıplak dolaştırıldı ve kadınlara yönelik tacizler yaşandı' dedi. Göstericilerin valilik binasını yaktığında itfaiyenin alana girişine izin vermediğine ve yaralı vatandaşlar için ambulansların bölgeye alınmadığına vurgu yapan Saparbekuly, 'Burada tek bir amaç var kaos yaratmak.' ifadelerini kullandı.