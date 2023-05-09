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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han başkent İslamabad'da tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklandı. Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor.

13:50 . 9/05/2023 Salı
AA
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslamabad'a geldi.


Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı. PTI avukatlarından Faysal Çaudri, gelişmeyi doğruladı.


Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor.


Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi.


Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını
"sorumsuzca ve asılsız"
olarak nitelendirmişti.

Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.


Han saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.


Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.


İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.


Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.





#Pakistan
#İmran Han
#İslamabad
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