Eski Pakistan Başbakanı Imran Han yolsuzluk nedeniyle tutuklandı

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor. Aralarında pahalı saatlerin de olduğu hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu iddia edilirken, Pakistan hükümetinin açıklamasına göre, bu hediyelerden en pahalısı 300 bin dolar değerinde Rolex marka bir saat. Suçlamaları reddederek saatleri satın aldığını savunan Han ise temyize gideceğini açıkladı. Eski başbakan, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ve ekimdeki seçimlerle alakalı olduğunu bildirdi. Söz konusu hukuki süreçle ilgili soruları yanıtlayan Pakistan Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb ise, Han'a yapılan gözaltının seçimlerle ilgisi olmadığını savundu. Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde ise aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişilerin “İmran Han bir hırsız” diye bağırdığı da bildirildi.