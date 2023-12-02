Eski UCM Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo: Gazze'deki kuşatma apaçık soykırım

Moreno-Ocompo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, "Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti." dedi.