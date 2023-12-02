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Dünya

ABD'den Gazze'deki katliam için İsrail'e tam destek: 72 bin bomba ve top mermisi gönderdi

ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar sağladığı bildirildi. ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi.

15:36 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:07 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD yetkililerinin The Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamaya göre ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.


Uluslararası Kriz Grubunun kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane, söz konusu sevkiyata ilişkin, "Bu, Bakan (Anthony) Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor." dedi.

Finucane, söz konusu mühimmatların "yer altı sığınaklarını patlatmak için" kullanıldığını belirterek, "Sorun şu ki, bombayı attığınızda o tünellerin üzerinde yüz binlerce sivilin bulunduğu devasa bir mülteci kampı var. Sivillere verilen zararı da hesaba katmalısınız." ifadelerini kullandı.


Eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı ve Deniz Piyadeleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) subayı Mick Mulroy, "Bunlar, Afganistan ve Suriye'de açık, kentsel olmayan alanlarda yaptığımız savaşlarda tercih ettiğimiz silahlardır." dedi.

ABD ayrıca İsrail'e yaklaşık adet 155 mm güdümlü 57 bin top mermisinin yanı sıra binlerce başka top mermileri ve çeşitli hafif silahlar da göndermişti.



İsrail - Gazze sınırında askeri yığınak


İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor.



İsrail - Gazze Şeridi sınırına yakın Sderot bölgesinde çekilen fotoğraflarda çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlar görünüyor.






#ABD
#gazze
#Hamas
#israil
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