Dünya Estonya SSCB döneminin izlerini silmeye hazırlanıyor
AVRUPA

Estonya SSCB döneminin izlerini silmeye hazırlanıyor

Estonya hükümeti, eski Sovyet dönemini simgeleyen mezar taşları, anıtlar ve işgal sembollerinin kamusal alanlardan kaldırılması için yaklaşık 1 milyon avro kaynak ayırdı.

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Haber Merkezi AA
Estonya SSCB döneminin izlerini silmeye hazırlanıyor
Foto: Arşiv

Parlamento oturumunda, Sovyet dönemi anıtlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar ele alan Estonya hükümeti bu karar için yaklaşık 1 milyon avroluk fon ayırdı.

Bu kapsamda, Estonya Savunma Bakanlığına 916 bin avro, Hükümet Dairesi'ne 60 bin avro olmak üzere toplamda 976 bin avroluk fon sağlanacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, savaş mezarlarındaki kalıntıların uygun olmayan yerlerden alınarak yeniden gömülmesi, nötr mezar işaretlerinin üretilmesi ve uygun olmayan anıtların kaldırılması ile değiştirilmesinde kullanılacağı ifade edildi.

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