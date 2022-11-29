​Estonya Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, diğer altı dışişleri bakanıyla birlikte Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında konuya ilişkin yorumlarda bulundu.

Ziyaret, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın insansız hava aracı ve füze saldırıları dalgasının ardından elektrik kesintileriyle mücadele eden Kiev'e desteği göstermeyi amaçlıyordu.

"Ukrayna savaşı sırasında ve savaş sonrasında Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını ikiye katladığını görmek istiyoruz ve GSYİH'mızın yüzde 3'ünü ulusal savunmaya harcayacağız" dedi.

Ukrayna, saldırıların artmasından bu yana daha çok destek talep ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, Estonya'nın da üyesi olduğu askeri ittifaktaki ülkelerin, ulusal üretimin %2'si olan mevcut hedeflerinden daha fazlasını savunmaya ayırmaya karar verebileceklerini söyledi.

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Birçok NATO müttefiki, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden bu yana askeri harcamalarını çoktan artırdı.

NATO üyesi olmayan ancak ittifaka katılmak için başvuruda bulunan Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik füze saldırılarını artırmasından bu yana Batılı müttefiklerinden giderek daha fazla destek çağrısında bulunuyor.

Reinsalu, Estonya'nın da içinde bulunduğu 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin de Ukrayna'ya askeri destek için ayırdığı fon düzeyini artırması gerektiğini söyledi.

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