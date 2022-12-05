Polonya, Litvanya ve Estonya'dan AB'nin Rusya kararına destek

Rusya'nın
"Petrolümüze tavan fiyat uygulayan ülke ve şirketlere petrol satmayız" restine rağmen Avrupa Birliği ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında anlaşma sağladı. Polonya, Litvanya ve Estonya'nın bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, söz konusu kararın uzun müzakereler sonucu alındığı belirtildi. "Her iki ayda bir gözden geçirilecek"
Kararla Rus petrolüne uygulanan yaptırımların etkinlik kazanacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Teklifimiz üzerine getirilen tavan fiyat, her iki ayda bir gözden geçirilecek. Rusya'nın petrol satışlarından elde ettiği karı tamamen durdurmak için daha fazla çalışacağımızın altını çiziyoruz."
Açıklamada, tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı atılmış adımlardan yalnızca biri olduğu vurgulanarak, Moskova'nın dondurulan varlıklarını kullanmak da dahil diğer seçeneklerin değerlendirilerek Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğinin altı çizildi.
AB ülkeleri, 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.
Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.
Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukraynanın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır demişti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynanın savaş kayıplarını açıkladı.
Podolyak, Rusyanın 24 Şubatta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.
Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.
Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.
Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.
Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.
Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı
Bu açıklamanın ardından Rusyadan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sahada son sürat devam ederken, Ukrayna tarafından savaşın başından bu yana 'devlet sırrı' olarak nitelendirilerek paylaşılmayan ölen asker sayısı ilk defa açıklandı.
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Sovyetler Birliği döneminde, Rusyanın Sibiryadaki Zabaykalskiy Kray bölgesinde uranyum için keşif yapan jeologlar 1949da Udokan bakır rezervini keşfetti.
Batıda Baykal Gölü, doğuda ise Pasifik Okyanusu arasında kalan Udokan, yaklaşık 26,7 milyon ton rezerviyle Rusyanın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük bakır rezervi konumunda bulunuyor.
Bölgede zorlu iklim koşulları ve altyapı eksiklikleri nedeniyle madende 2008e kadar çalışma yapılamıyordu.
Çoğunluğu Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanova ait USM Holding, 2008de gerekli izinleri alarak Udokandaki çalışmaları başlattı. Madenin gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.
İlk aşamada yıllık 135 bin ton üretim hedeflenen Udokanda tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 400 bin ton bakırın üretilmesi ve ihraç edilmesi planlanıyor.
Dünyanın en önemli metallerinden bakır, arabalardan, bilgisayar çiplerine, mutfak robotlarından ağır sanayi üretimine kadar çok sayıda alanda kullanılıyor.
Bakır, iletkenlik özelliği sayesinde başta güneş panelleri ve rüzgar gülleri olmak üzere yenilenebilir enerji üretimine yönelik projelerde de kilit rol oynuyor.
Samp;P Global tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çevre kirliliğini azaltmak için sıfır emisyon hedeflerine doğru adımlar atarken, 2035 itibarıyla küresel bakır talebinin de 50 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.
Yeşil enerji alanındaki gelişmelerin önemi her gün artarken, bakır da teknolojide oynadığı rol sayesinde geleceğin metali olarak nitelendiriliyor.
Coğrafi yakınlık nedeniyle, Udokanda üretilen bakırın önemli oranda Çine ihraç edilmesi planlanırken, dünyada üretilen bakırın yaklaşık yüzde 50sini tek başına tüketen Çindeki bakır talebinin gelecek yıllarda daha da artması öngörülüyor.
Madenin bulunduğu Çara Havalimanı, 40 yıl önce inşa edilen ahşap bir yapıdan oluşurken, havalimanına inişler sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirilebiliyor.
USM Holdinge bağlı Udokan Copper, havalimanı kapasitesini genişletmek için çalışmalara başladı.
Öte yandan, bakırın bölgeden ihraç edilebilmesi için asfalt yol ve demir yolu çalışmaları da yine zorlu iklim koşullarında devam ediyor.
Dağlık bir bölgede bulunan madendeki taşıma işlemlerini gerçekleştirebilmek için 136 ton kargo taşıma kapasitesine sahip büyük kamyonlar kullanılıyor.
Madendeki çalışmaların enerji ihtiyacını karşılayabilmek için ise bölgede 50 megavat ve 146 megavat kapasiteye sahip iki elektrik istasyonu kuruldu.
Batılı ülkelerin Rus ekonomisine yaptırımları ise ülke ekonomisinde etkisini gösteriyor.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan USM Holding Üst Yöneticisi (CEO) Erkoja Akılbek, madendeki çalışmalar için gerekli ekipmanların tümünün halihazırda temin edildiğini aktardı.
Madenin çalışmalarına ve ihracata yönelik de herhangi bir sorun yaşamayı öngörmediklerini anlatan Akılbek, Udokanın bulunduğu Trans-Baykal bölgesi ve yakınlık açısından potansiyel pazarlar olarak Çin, Hindistan ve Asya-Pasifiki hedefliyoruz. Yeşil enerji dönüşümünü de göz önünde bulundurduğumuzda, bakıra talebin oldukça yüksek kalacağını düşünüyoruz. dedi.
Küresel bakır arzında halihazırda açık yaşandığını vurgulayan Akılbek, Arz açığı gelecekte daha da artacak ve Udokanın bu açığı azaltacağını düşünüyoruz. diye konuştu.Akılbek, yaptırımların belirli bir etki yarattığını ancak bu sayede alternatifler ürettiklerinin altını çizdi.
Udokandaki zorlu çalışmaları değerlendiren Udokan Teknolojik Kompleksi Baş Mühendisi Olga Bobina, yüksek sismik aktivitelerin de yaşandığı bölgede projeyi devam ettirdiklerini söyledi.
Sovyetler Birliği döneminde, bölgede çalışma yapmanın karlı bir iş olmadığına işaret eden Bobina, Ama şimdi, yüksek teknoloji sayesinde proje gerçekçi hale geldi ve şimdi bu rezervi geliştiriyoruz. Tüm zorluklar çözülebilir. Tabii ki çok soğuk ama alışıyorsunuz. dedi.
Madende kullanılan ekipmanların özel olarak zorlu şartlarda çalışmaya yönelik üretildiğini dile getiren Bobina, Sıfırın altında 60 dereceye kadar çalışan özel yakıt ve yağlayıcılar kullanıyoruz ve elbette kendi eksiksiz ısı yalıtımlarımız da var. ifadelerini kullandı.
Yaptırımların projeye yönelik olası etkilerini değerlendiren Bobina, Şu anda gerekli tüm donanıma sahibiz ve bu sorunları araştırdık. İlk başta bir belirsizlik vardı ama şimdi bizimle sözleşme imzalayan ortaklar bulduk ve çözümler üretiyoruz. dedi.
Bobina, ihracatın temel olarak Çine gerçekleştirileceğine işaret ederek, yaptırımların bu alanda olumsuz bir etki oluşturmadığını belirterek, Projenin artık faaliyete geçeceği günü bekliyoruz ve heyecan içerisindeyiz. değerlendirmesinde bulundu.
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Rusyanın en büyük bakır madeninde çalışmalar zor şartlarda devam ediyor
Eksi 50 derecede çalışacaklar: Rusya'nın en büyük bakır madeni faaliyete geçiyor
Rusya'nın en büyük bakır madeni Udokan'ın, sıfırın altında 50 dereceye varan soğuklarda devam eden zorlu çalışmalara rağmen gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk aşamada yıllık 135 bin ton üretim hedeflenen Udokan'da tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 400 bin ton bakırın üretilmesi ve ihraç edilmesi planlanıyor.