Eurovision yayınını kesip o mesajı yayınladılar: İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes" ifadeleri kullanıldı.