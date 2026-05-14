Eurovision'da İsrail'e protesto: Soykırımı durdurun

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision Şarkı Yarışması, Gazze'de soykırım işlemesine rağmen yarışmadan menedilmeyen İsrail'e yönelik protestoların gölgesinde başladı. 70. kez düzenlenen yarışma, işgalci İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali önceki akşam Wiener Stadthalle'de yapıldı. İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin "Soykırımı durdurun" tepkisiyle karşılaştı. Yükselen seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Üzerlerinde "Özgür Filistin" yazılı ve Filistin bayrakları olan tişörtler giyen protestocular, “Soykırımı durdurun” sloganı atarken görevliler tarafından salondan zor kullanılarak çıkartıldı. Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında düzenlenen eylemlerle İsrail'in katılımına tepki gösterildi.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği bu sene için yeni kurallar getirmişti. Hükümetler ve üçüncü taraf destekli oy kampanyaları yasaklanmıştı. Buna rağmen soykırımcı İsrail delegasyonu sosyal medyada “İsrail için 10 kez oy verin” çağrısı yapan videolar yayınladı ve Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, İsrail kamu yayın kuruluşu KAN heyetiyle iletişime geçerek videoların paylaşımını derhal durdurmalarını ve tüm platformlardan kaldırmalarını talep ettiklerini, kurumun da bu talebi yerine getirdiğini aktarmıştı. Gazze’de işlediği soykırım nedeniyle İsrail’in yarışmadan menedilmemesi sebebiyle İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi. Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) Filistin'in Sesleri" konulu yayın kapsamında Gazze'yi anlatan belgeseller gösterdi.