Everest Dağı her yıl daha da uzuyor: Peki ama neden?

Pek çok kişi Everest'i rekor kıran tırmanışlar ve hayranlık uyandıran manzaralarla ilişkilendirse de, bu görkemli dağ hakkında gizemini artıran daha az bilinen çok sayıda gerçek var. Son olarak, Nature Geoscience dergisinde yer alan bir araştırma, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın her yıl uzadığını nedenleriyle birlikte ortaya koydu. Bilim adamları Everest'in nasıl uzadığını bulmak için çeşitli modeller üzerinden Himalayalar'daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimini inceledi. Bu çalışma, geçmiş yıllarda Everest'e dair yapılan araştırmaları ve bu gizemli dağa dair şaşırtıcı gerçekleri bir kez daha akıllara getirdi.
Everest, dünyanın en yüksek dağı olarak hem doğa severler hem de dağcılar için efsanevi bir nokta... Nepal'de "Sagarmatha," Tibet'te ise "Chomolungma" olarak bilinen bu dağ, zirvesiyle gökyüzüne adeta meydan okuyor. Çinliler ona "Zhumulangma Feng" diyor, Batı'da ise adını, Hindistan'ın haritasını çıkaran 19. yüzyıl araştırmacısı George Everest'ten aldı. Coğrafi zirve olmaktan öte, aynı zamanda insanın doğayla ve kendisiyle olan mücadelesinin de simgesi durumundaki Everest'le ilgili ses getiren bir araştırma yayınlandı.
"Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan çalışmada Everest'in yükseldiği ve neden yükseldiğiyle ilgili dikkat çeken bilgiler yer aldı.
Everest neden yükseliyor?
University College London'dan (UCL) bilim adamları, Everest Dağı'nın nasıl yükseldiğini anlamak için Himalayalar'daki nehirlerin uzun yıllar boyunca geçirdiği değişimleri ve evrimlerini inceleyerek çeşitli modeller geliştirdi.
Araştırmacılar, yaklaşık 89 bin yıl önce Everest yakınlarında yer alan Arun Nehri'nin Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonun artmasına yol açtığını ortaya koydu.
- Bu birleşme sonucunda büyük miktarda kaya ve toprağın aşındığını belirten uzmanlar, bu aşınmanın ardından yer kabuğunun altındaki basıncın artarak Everest Dağı'nın yükselmesine katkı sağladığını ifade etti.
Her yıl 2 milimetre daha!
- Araştırmanın yazarlarından Dr. Şu Han,"Everest'in değişen yüksekliği, yeryüzünün dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Arun Nehri'nin yarattığı erozyon ile Dünya'nın mantosunun yukarı doğru uyguladığı basınç arasındaki etkileşim, Everest'in beklenenden daha hızlı yükselmesine neden oluyor"açıklamasında bulundu.
Bazen dünyanın en uzun ikinci dağı oluyor
Everest Dağı, geçmiş yıllardaki ilginç bir araştırmayla yine gündeme gelmişti. Live Science isimli bilim araştırmalarının yayınlandığı bir sitede yer alan 2022 tarihli habere göre, dünyanın en uzun dağı olan Everest Dağı, bazen 'dünyanın en uzun ikinci dağı' oluyor.
- İngiltere’deki Loughborough Üniversitesinde iklim bilimci olan makale baş yazarı Tom Matthews, “Bazen K2 Everest’ten daha yüksek oluyor” diyor.
Hava basıncı verileri incelendi
Aynı tarihlerde iScience bülteninde yayımlanan yeni çalışmada, Matthews ve meslektaşları, hem Everest Dağı zirvesinin yakınındaki hava durumu istasyonlarının hem de Avrupa Uzay Ajansı’nın Kopernik uydusunun 40 yılı aşkın süre boyunca kaydettiği hava basıncı verilerini inceledi.
- (Makalenin yazarları, şimdiye kadar sadece 169 erkek ve sekiz kadının oksijen desteği kullanmadan Everest’in tepesine ulaştığını belirtiyor.)
Mevsime bağlı olarak değişiyor
Her ne kadar yükseklikle beraber sürekli azalsa da, araştırmacılar hava basıncının hava durumuyla da dalgalandığını keşfetmiş. 1979’dan 2019’a kadar olan dönemde, Everest’in zirvesi civarındaki hava basıncı mevsime bağlı olarak 309’dan 343 hektopaskal arasında (deniz seviyesindeki basıncın yaklaşık üçte biri) değişmiş.
Gazeteci Katherine Kornei, blogda şöyle yazıyor:
- “Mayıs ayında Everest’te ölçülen ortalama hava basıncıyla karşılaştırıldığında, zirvenin oksijen bulunurluğu bakımından hissettirdiği yükseklik farkı 737 metreye denk geliyor.”
Başka bir ifadeyle Everest’teki oksijen mevcudiyeti, bazen dağın gerçekte olduğundan yüzlerce metre daha kısaymış gibi hissedilmesini sağlıyor. Vücutlarımız, 8 bin 800 metre yüksekliğindeki bu dağı bazen dünyanın en uzun ikinci dağından (K2, 8600 metre) daha kısaymış gibi hissediyor.
Dağa en iyi tırmanılacak zaman...
Araştırmacılar ayrıca Everest’teki hava basıncının yaz mevsiminde sürekli en yükseğe çıktığını da keşfetmiş. Bu durum, oksijen mevcudiyetine dayalı olarak dağa en iyi yaz mevsiminde tırmanılabileceği anlamına geliyor.
- Dünya atmosferi iklim değişimi sebebiyle ısınmaya devam ettikçe, dağın algılanan yüksekliğinde kalıcı bir azalma bile gerçekleşebilir. Matthews, “Isınma, dağı biraz daha kısaltacak” diyor.
Everest dağına dışkı bırakmak yasaklandı
Everest bölgesinin büyük bölümünü kapsayan belediye, uygulanmakta olan daha geniş önlemlerin bir parçası olarak bu yeni kuralı uygulamaya koydu.
Aşırı soğuklar nedeniyle Everest'e bırakılan dışkı tam olarak bozulmuyor.
Dışkı torbası zorunlu hale gelecek
- Everest'te ve bölgedeki diğer dağlarda çöp büyük bir sorun olmaya devam etse de Nepal ordusu öncülüğünde her yıl düzenlenen temizlik kampanyalarının sayısı da giderek artıyor.
Dipten zirveye yaklaşık üç ton insan dışkısı olduğunu tahmin ediyor
8 bin dışkı torbası tedarik edildi
SPCC, Mart ayında başlayacak tırmanış sezonu için tahminen 400 yabancı dağcı ve 800 destek personeli için ABD'den yaklaşık 8.000 dışkı torbası tedarik etti. Bu torbalar, insan dışkısını katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar ve tozlar içeriyor. Ortalama olarak bir dağcının günde 250 gram dışkı ürettiği düşünülüyor. Zirve denemesi için genellikle yüksek kamplarda yaklaşık iki hafta geçiriyorlar. Uygulamanın Everest'te bir pilot proje olarak başlatılıp daha sonra diğer dağlarda uygulanmasını önerenler de var.
'İrtibat ofisi kuracağız'
- "Artık her şey değişecek. Bir irtibat ofisi kuracağız ve dağcıların dışkılarını geri getirmelerini sağlamak da dahil olmak üzere yeni önlemlerimizin uygulanmasını sağlayacağız."
Everest bir zamanlar denizin altındaydı
Everest Dağı hakkında şaşırtıcı gerçekler arasında, Everest Dağı'nın bir zamanlar deniz seviyesinin altında olduğunu gösteren jeolojik çalışmalar da var. Everest Dağı’nın zirvesi 470 milyon yıl önce okyanus tabanıydı. Everest'in zirvesinde dağın denizden yükseldiğini kanıtlayan deniz canlılarına ait fosiller bulundu.
- Everest’in zirvesindeki kireç taşı kayaçlar, günümüzden yaklaşık 470 milyon yıl önce kabuklu deniz canlılarının kalıntılarının, Hint kıtasının deniz altındaki bölümünün üzerinde birikmesiyle oluştu. Bundan milyonlarca yıl sonra ise Hint plakası kuzeye doğru hareket ederek Avrasya plakasıyla çarpıştı. Sonuçta plakalar arasındaki okyanus kapandı ve Himalaya Sıradağları oluştu.
Everest Dağı nerede?
Everest Dağı, Himalayalar’da bulunuyor. Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer alıyor ve dünyanın en yüksek dağı olarak kabul ediliyor. Dünyanın en büyük nehirlerinden birçoğuna ev sahipliği yaptığı için, konumu itibarıyla önemli dağlardan biri sayılıyor. 1999’da Guinness Rekorlar Kitabı, Everest’i “Dünyanın en yüksek dağı” olarak listeliyor, ancak bu tanım daha sonra “deniz seviyesinden en yüksek dağ” olarak güncelleniyor. 1856 yılında İngiliz-Hindistan araştırmacısı Sir George Everest’in adı dağa veriliyor. Bu ad, selefi Sir William Mount-Everest'in adına dayanıyor.
Deniz seviyesinden yüksekliği 8.848 metre
Everest’in deniz seviyesinden yüksekliği 8.848 metre olarak ölçülüyor (29.029 ft). Farklı ölçümlere göre, karla kaplı yüksekliği 8848 metre, kaya yüksekliği ise 8844 metre olarak hesaplanıyor. Bu yüksekliğin, tektonik plakaların çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Ayrıca eriyen buzulların da yüksekliğin artmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Everest, yıl boyunca kar ve buzla kaplı olduğu için “üçüncü kutup” olarak adlandırılıyor. Everest kadar yüksek başka dağlar bulunsa da denize yakın olmamaları nedeniyle Everest kadar tanınmıyorlar. Bu nedenle, Everest dünya çapında en bilinen dağlardan biri olmayı sürdürüyor.
- Everest Dağı, Güneydoğu Asya’da, Hindistan Yarımadası ile Asya’nın geri kalanı arasında yer alan Himalayalar’ın bir parçasını oluşturuyor. Nepal ve Tibet (Çin) sınırında bulunan bu dağ, deniz seviyesinden 8.848-8.850 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor ve yaklaşık 594.400 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Üç kenarlı bir piramit şeklini andırıyor. Yüksekliği nedeniyle, üst kısımlarında oksijen seviyesi azalıyor ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte dondurucu soğuklar yaşanıyor.
Dağın zirvesi, sürekli değişen bir kar tabakasıyla kaplanıyor. Zirvenin yüksekliği Eylül ayında daha fazla olurken, Mayıs ayında biraz azalıyor. Sıcaklıklar mevsimlere göre değişkenlik gösteriyor; Ocak ayında -36 ºC’ye kadar düşüyor, yaz ortasında ise -19 ºC’ye kadar yükseliyor. Haziran’dan Eylül’e kadar süren muson mevsimi, saatte 285 kilometreye varan rüzgarlarla şiddetli fırtınalara neden oluyor. Atmosfer basıncı deniz seviyesinin %30’u kadar düşük kalıyor. Zirvenin birkaç metre altında, oksijen eksikliği ve düşük sıcaklıklar nedeniyle “ölüm bölgesi” olarak bilinen tehlikeli bir alan yer alıyor. Yükseklik azaldıkça sıcaklık artıyor ve dağın kayaları, kar ve buz örtüsünün incelmesiyle daha belirgin hale geliyor.
Everest Dağındaki ölümler
Everest'e tırmanmak neden bu kadar zor?
- Everest’e tırmanmayı düşünenlerin fiziksel olarak son derece formda olmaları ve 6 ila 10 yıllık dağcılık deneyimine sahip olmaları gerekiyor.